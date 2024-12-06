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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхсмарки 1934 года F "Гарнизонная церковь (с датой)" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 2 рейхсмарки 1934 года F "Гарнизонная церковь (с датой)" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 2 рейхсмарки 1934 года F "Гарнизонная церковь (с датой)" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 8 гр
  • Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 502,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 2 рейхсмарки
  • Год 1934
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (66) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1934 года "Гарнизонная церковь (с датой)" со знаком F. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 4464 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 850 EUR. Торги состоялись 5 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 рейхсмарки 1934 F "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Grün - November 13, 2024
Продавец Grün
Дата 13 ноября 2024
Сохранность PROOF
Цена
329 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Германия 2 рейхсмарки 1934 F "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе TMAJK sro - October 17, 2024
Германия 2 рейхсмарки 1934 F "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе TMAJK sro - October 17, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 17 октября 2024
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 2 рейхсмарки 1934 F "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1934 F "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1934 F "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность PF62 CAMEO PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1934 F "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1934 F "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе VL Nummus - September 17, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1934 F "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1934 F "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1934 F "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1934 F "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Stack's - November 16, 2022
Германия 2 рейхсмарки 1934 F "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1934 F "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1934 F "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Sonntag - May 31, 2022
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1934 F "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1934 F "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Германия 2 рейхсмарки 1934 F "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1934 F "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1934 F "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1934 F "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1934 F "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1934 F "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Höhn - October 4, 2020
Продавец Höhn
Дата 4 октября 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1934 F "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе HIRSCH - September 25, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 25 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 рейхсмарки 1934 "Гарнизонная церковь (с датой)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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