Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхсмарки 1934 года F "Гарнизонная церковь (с датой)" (Германия, Третий рейх)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 8 гр
- Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 502,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 2 рейхсмарки
- Год 1934
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (66) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1934 года "Гарнизонная церковь (с датой)" со знаком F. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 4464 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 850 EUR. Торги состоялись 5 февраля 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность PF62 CAMEO PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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