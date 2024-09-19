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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1934 года E (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1934 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1934 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1934
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1934 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2467 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 540 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 рейхспфеннигов 1934 E на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1934 E на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1934 E на аукционе Stephen Album - August 15, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Германия 10 рейхспфеннигов 1934 E на аукционе Möller - June 13, 2022
Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность AU
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1934 E на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1934 E на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1934 E на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1934 E на аукционе Rauch - September 19, 2020
Продавец Rauch
Дата 19 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1934 E на аукционе Frühwald - September 22, 2018
Продавец Frühwald
Дата 22 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1934 E на аукционе WAG - July 9, 2017
Продавец WAG
Дата 9 июля 2017
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1934 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1934 E на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1934 E на аукционе WAG - June 5, 2016
Продавец WAG
Дата 5 июня 2016
Сохранность AU
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1934 E на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1934 E на аукционе Busso Peus - January 16, 2016
Продавец Busso Peus
Дата 16 января 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1934 E на аукционе Busso Peus - November 1, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 1 ноября 2013
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1934 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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