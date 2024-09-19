Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рейхспфеннигов 1934 года E (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 4,05 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 10 рейхспфеннигов
- Год 1934
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1934 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2467 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 540 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 19 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 22 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец WAG
Дата 9 июля 2017
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Продавец Busso Peus
Дата 16 января 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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