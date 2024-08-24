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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1934 года F (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1934 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1934 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 100,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1934
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1934 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4266 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 650 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Германия 10 рейхспфеннигов 1934 F на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1934 F на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1934 F на аукционе Coinhouse - June 26, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 26 июня 2022
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1934 F на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1934 F на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1934 F на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1934 F на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1934 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1934 F на аукционе Heritage - October 20, 2016
Германия 10 рейхспфеннигов 1934 F на аукционе Heritage - October 20, 2016
Продавец Heritage
Дата 20 октября 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1934 F на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1934 F на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1934 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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