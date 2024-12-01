Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхсмарка 1934 года A "Тип 1933-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 4,85 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 52,345,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 1 рейхсмарка
- Год 1934
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1934 года со знаком A. Это никелевая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2239 проданному на аукционе Katz Auction за 136 EUR. Торги состоялись 5 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Александр (1)
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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