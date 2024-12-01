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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхсмарка 1934 года A "Тип 1933-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 1 рейхсмарка 1934 года A "Тип 1933-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 1 рейхсмарка 1934 года A "Тип 1933-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 4,85 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 52,345,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 1 рейхсмарка
  • Год 1934
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1934 года со знаком A. Это никелевая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2239 проданному на аукционе Katz Auction за 136 EUR. Торги состоялись 5 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (1)
Германия 1 рейхсмарка 1934 A на аукционе Александр - June 13, 2024
Германия 1 рейхсмарка 1934 A на аукционе Александр - June 13, 2024
Продавец Александр
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS61
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 540 RUB
Германия 1 рейхсмарка 1934 A на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Германия 1 рейхсмарка 1934 A на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Германия 1 рейхсмарка 1934 A на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1934 A на аукционе Tauler & Fau - September 10, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхсмарка 1934 A на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1934 A на аукционе WAG - February 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 февраля 2014
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхсмарка 1934 A на аукционе WAG - December 30, 2013
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Где продать?

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