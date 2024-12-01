1 рейхсмарка 1934 года A "Тип 1933-1939" (Германия, Третий рейх)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1934 года со знаком A. Это никелевая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2239 проданному на аукционе Katz Auction за 136 EUR. Торги состоялись 5 марта 2024.

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