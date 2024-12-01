Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхсмарка 1934 года D "Тип 1933-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 4,85 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 30,597,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 1 рейхсмарка
- Год 1934
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1934 года со знаком D. Это никелевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1247 проданному на аукционе H.D. Rauch за 52 EUR. Торги состоялись 12 декабря 2013.
Сохранность
- Все фирмы
- BAC (3)
- Katz (1)
- Russiancoin (1)
- VL Nummus (1)
Где продать?
Для продажи 1 рейхсмарка 1934 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск