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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхсмарка 1934 года D "Тип 1933-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 1 рейхсмарка 1934 года D "Тип 1933-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 1 рейхсмарка 1934 года D "Тип 1933-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 4,85 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 30,597,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 1 рейхсмарка
  • Год 1934
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1934 года со знаком D. Это никелевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1247 проданному на аукционе H.D. Rauch за 52 EUR. Торги состоялись 12 декабря 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • BAC (3)
  • Katz (1)
  • Russiancoin (1)
  • VL Nummus (1)
Германия 1 рейхсмарка 1934 D на аукционе VL Nummus - April 22, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Германия 1 рейхсмарка 1934 D на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1934 D на аукционе BAC - March 2, 2022
Продавец BAC
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1934 D на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 1 рейхсмарка 1934 D на аукционе BAC - September 8, 2021
Продавец BAC
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1934 D на аукционе Russiancoin - April 8, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 8 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

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