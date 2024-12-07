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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1935 года G "Гарнизонная церковь (без даты)" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1935 года G "Гарнизонная церковь (без даты)" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1935 года G "Гарнизонная церковь (без даты)" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 13,88 гр
  • Чистого серебра (0,4016 oz) 12,492 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,966,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1935
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1935 года "Гарнизонная церковь (без даты)" со знаком G. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 6714 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхсмарок 1935 G "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1935 G "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность XF
Цена
2000 Ft
Цена в валюте аукциона 2000 HUF
Германия 5 рейхсмарок 1935 G "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Numisbalt - May 23, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 23 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1935 G "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1935 G "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Stack's - January 14, 2015
Германия 5 рейхсмарок 1935 G "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Stack's - January 14, 2015
Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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