Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1935 года E "Гарнизонная церковь (без даты)" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 13,88 гр
- Чистого серебра (0,4016 oz) 12,492 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,476,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1935
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1935 года "Гарнизонная церковь (без даты)" со знаком E. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 787 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 40 EUR. Торги состоялись 9 ноября 2016.
Сохранность
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- Münzen Gut-Lynt (1)
- Russiancoin (1)
- Tauler & Fau (2)
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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