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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1935 года E "Гарнизонная церковь (без даты)" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1935 года E "Гарнизонная церковь (без даты)" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1935 года E "Гарнизонная церковь (без даты)" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 13,88 гр
  • Чистого серебра (0,4016 oz) 12,492 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,476,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1935
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1935 года "Гарнизонная церковь (без даты)" со знаком E. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 787 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 40 EUR. Торги состоялись 9 ноября 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Darabanth (1)
  • Grün (1)
  • Katz (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Russiancoin (1)
  • Tauler & Fau (2)
Германия 5 рейхсмарок 1935 E "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность VF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1935 E "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1935 E "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1935 E "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1935 E "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Tauler & Fau - October 22, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1935 E "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Tauler & Fau - July 16, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 июля 2019
Сохранность VF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1935 E "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1935 E "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Russiancoin - July 28, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 28 июля 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 рейхсмарок 1935 "Гарнизонная церковь (без даты)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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