Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1933 года E "Мартин Лютер" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 13,88 гр
- Чистого серебра (0,4016 oz) 12,492 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 12,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1933
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (143) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1933 года "Мартин Лютер" со знаком E. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 6079 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1300 EUR. Торги состоялись 11 сентября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Busso Peus (2)
- Emporium Hamburg (7)
- Felzmann (11)
- Gärtner (1)
- Gorny & Mosch (3)
- Grün (13)
- Hess Divo (1)
- HIRSCH (1)
- Höhn (23)
- Katz (2)
- Kroha (2)
- Künker (19)
- London Coins (1)
- Montenegro (1)
- Münzen Gut-Lynt (3)
- Numismatica Ranieri (1)
- Rauch (4)
- Reinhard Fischer (6)
- Rzeszowski DA (1)
- Savoca Numismatik (1)
- Stack's (2)
- Stephen Album (1)
- Teutoburger (27)
- WAG (8)
- Wormser Auktionshaus (2)
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 30 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
123 ... 7
Где купить?
Где продать?
Для продажи 5 рейхсмарок 1933 "Мартин Лютер" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск