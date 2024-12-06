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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1933 года E "Мартин Лютер" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1933 года E "Мартин Лютер" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1933 года E "Мартин Лютер" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 13,88 гр
  • Чистого серебра (0,4016 oz) 12,492 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1933
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (143) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1933 года "Мартин Лютер" со знаком E. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 6079 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1300 EUR. Торги состоялись 11 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхсмарок 1933 E "Мартин Лютер" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1933 E "Мартин Лютер" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
155 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1933 E "Мартин Лютер" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1933 E "Мартин Лютер" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1933 E "Мартин Лютер" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1933 E "Мартин Лютер" на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1933 E "Мартин Лютер" на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1933 E "Мартин Лютер" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1933 E "Мартин Лютер" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1933 E "Мартин Лютер" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1933 E "Мартин Лютер" на аукционе Kroha - June 25, 2023
Продавец Kroha
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1933 E "Мартин Лютер" на аукционе Wormser Auktionshaus - May 30, 2023
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 30 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1933 E "Мартин Лютер" на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1933 E "Мартин Лютер" на аукционе Wormser Auktionshaus - February 28, 2023
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 28 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1933 E "Мартин Лютер" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1933 E "Мартин Лютер" на аукционе Stack's - November 16, 2022
Германия 5 рейхсмарок 1933 E "Мартин Лютер" на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1933 E "Мартин Лютер" на аукционе Stack's - November 16, 2022
Германия 5 рейхсмарок 1933 E "Мартин Лютер" на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1933 E "Мартин Лютер" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1933 E "Мартин Лютер" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1933 E "Мартин Лютер" на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
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Германия 5 рейхсмарок 1933 E "Мартин Лютер" на аукционе Kroha - October 29, 2022
Продавец Kroha
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1933 E "Мартин Лютер" на аукционе Teutoburger - December 13, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 13 декабря 2024
Сохранность XF
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Германия 5 рейхсмарок 1933 E "Мартин Лютер" на аукционе Emporium Hamburg - December 12, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 12 декабря 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 рейхсмарок 1933 "Мартин Лютер" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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