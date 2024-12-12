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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1935 года D "Гарнизонная церковь (без даты)" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1935 года D "Гарнизонная церковь (без даты)" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1935 года D "Гарнизонная церковь (без даты)" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 13,88 гр
  • Чистого серебра (0,4016 oz) 12,492 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,539,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1935
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (15) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1935 года "Гарнизонная церковь (без даты)" со знаком D. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2489 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 480 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхсмарок 1935 D "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1935 D "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Александр - January 12, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1935 D "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Александр - January 12, 2023
Продавец Александр
Дата 12 января 2023
Сохранность MS60
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1935 D "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1935 D "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность XF
Цена
1200 Ft
Цена в валюте аукциона 1200 HUF
Германия 5 рейхсмарок 1935 D "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1935 D "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Karamitsos - October 23, 2022
Продавец Karamitsos
Дата 23 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1935 D "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Numismatica Ferrarese - April 3, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1935 D "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Numismatica Ferrarese - December 26, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 26 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1935 D "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1935 D "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Ibrahim's Collectibles - September 5, 2021
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1935 D "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Numismatica Ferrarese - June 13, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 13 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1935 D "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Rauch - June 11, 2021
Продавец Rauch
Дата 11 июня 2021
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1935 D "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Numisbalt - July 9, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1935 D "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1935 D "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1935 D "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

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