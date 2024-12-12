Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1935 года D "Гарнизонная церковь (без даты)" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Numisbalt
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 13,88 гр
- Чистого серебра (0,4016 oz) 12,492 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,539,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1935
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (15) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1935 года "Гарнизонная церковь (без даты)" со знаком D. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2489 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 480 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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