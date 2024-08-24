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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1935 года D (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1935 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1935 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Münzhandlung Krogoll

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,00 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 15,489,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1935
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1935 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 32288 проданному на аукционе Heritage Auctions за 129 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (1)
  • Münzen Gut-Lynt (2)
Германия 1 рейхспфенниг 1935 D на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Германия 1 рейхспфенниг 1935 D на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1935 D на аукционе Heritage - April 19, 2016
Германия 1 рейхспфенниг 1935 D на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность PF64 RD PCGS
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 129 USD

Где продать?

Для продажи 1 рейхспфенниг 1935 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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