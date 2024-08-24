Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхспфенниг 1935 года D (Германия, Bеймарская республика)
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1935 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 32288 проданному на аукционе Heritage Auctions за 129 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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