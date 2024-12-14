flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1935 года E "Гинденбург" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1935 года E "Гинденбург" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1935 года E "Гинденбург" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 13,88 гр
  • Чистого серебра (0,4016 oz) 12,492 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,260,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1935
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1935 года "Гинденбург" со знаком E. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 6410 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 800 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Darabanth (3)
  • Grün (2)
  • Heritage (1)
  • Höhn (2)
  • Ibrahim's Collectibles (1)
  • Katz (3)
  • Künker (3)
  • Numisbalt (1)
  • Rio de la Plata (2)
  • Russiancoin (1)
  • Rzeszowski DA (2)
  • WAG (3)
  • Денга1700 (2)
  • Империя (1)
Германия 5 рейхсмарок 1935 E "Гинденбург" на аукционе WAG - November 3, 2024
Продавец WAG
Дата 3 ноября 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1935 E "Гинденбург" на аукционе WAG - October 6, 2024
Продавец WAG
Дата 6 октября 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1935 E "Гинденбург" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1935 E "Гинденбург" на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1935 E "Гинденбург" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1935 E "Гинденбург" на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1935 E "Гинденбург" на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1935 E "Гинденбург" на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Продавец Денга1700
Дата 26 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1935 E "Гинденбург" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1935 E "Гинденбург" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1935 E "Гинденбург" на аукционе Денга1700 - January 6, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1935 E "Гинденбург" на аукционе Денга1700 - January 6, 2023
Продавец Денга1700
Дата 6 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1935 E "Гинденбург" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1935 E "Гинденбург" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1935 E "Гинденбург" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1935 E "Гинденбург" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1935 E "Гинденбург" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1935 E "Гинденбург" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1935 E "Гинденбург" на аукционе Rio de la Plata - December 8, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1935 E "Гинденбург" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Германия 5 рейхсмарок 1935 E "Гинденбург" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1935 E "Гинденбург" на аукционе Ibrahim's Collectibles - February 27, 2022
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 27 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1935 E "Гинденбург" на аукционе Rio de la Plata - July 24, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 24 июля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1935 E "Гинденбург" на аукционе Империя - November 7, 2020
Продавец Империя
Дата 7 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1935 E "Гинденбург" на аукционе Höhn - November 2, 2019
Продавец Höhn
Дата 2 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1935 E "Гинденбург" на аукционе Höhn - August 25, 2019
Продавец Höhn
Дата 25 августа 2019
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1935 E "Гинденбург" на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1935 E "Гинденбург" на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 5 рейхсмарок 1935 "Гинденбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 451
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Третьего рейха Монеты Германии 1935 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 5 рейхсмарок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Аукцион 14 дек. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 1 дек. 2024
Top lot
Top lot
Numismatica Ferrarese
Аукцион 1 дек. 2024
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть