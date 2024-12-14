Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1935 года E "Гинденбург" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 13,88 гр
- Чистого серебра (0,4016 oz) 12,492 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,260,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1935
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1935 года "Гинденбург" со знаком E. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 6410 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 800 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 26 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 6 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 27 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 24 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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