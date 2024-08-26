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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1935 года G (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1935 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1935 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,00 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,454,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1935
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1935 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 6697 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 90 EUR. Торги состоялись 13 марта 2003.

Сохранность
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  • Künker (1)
Германия 1 рейхспфенниг 1935 G на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность PROOF
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Германия 1 рейхспфенниг 1935 G на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рейхспфенниг 1935 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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