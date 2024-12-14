Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхсмарка 1935 года J "Тип 1933-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 4,85 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,621,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 1 рейхсмарка
- Год 1935
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1935 года со знаком J. Это никелевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 854 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 2400 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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