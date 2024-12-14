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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхсмарка 1935 года J "Тип 1933-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 1 рейхсмарка 1935 года J "Тип 1933-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 1 рейхсмарка 1935 года J "Тип 1933-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 4,85 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,621,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 1 рейхсмарка
  • Год 1935
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1935 года со знаком J. Это никелевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 854 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 2400 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 рейхсмарка 1935 J на аукционе Russiancoin - May 25, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1935 J на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1935 J на аукционе Rio de la Plata - June 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Германия 1 рейхсмарка 1935 J на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
1101 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Германия 1 рейхсмарка 1935 J на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1935 J на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхсмарка 1935 J на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1935 J на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1935 J на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1935 J на аукционе Russiancoin - May 28, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 28 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1935 J на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1935 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхсмарка 1935 J на аукционе Möller - December 12, 2014
Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхсмарка 1935 J на аукционе Heritage - September 20, 2012
Германия 1 рейхсмарка 1935 J на аукционе Heritage - September 20, 2012
Продавец Heritage
Дата 20 сентября 2012
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рейхсмарка 1935 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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