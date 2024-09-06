Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1935 года J (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,50 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,635,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1935
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1935 года со знаком J. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1355 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 130 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2020.
Сохранность
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- Emporium Hamburg (1)
- Grün (1)
- Katz (1)
- Numis.be (1)
- Russiancoin (3)
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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