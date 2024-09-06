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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1935 года J (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1935 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1935 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,50 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,635,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1935
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1935 года со знаком J. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1355 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 130 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (1)
  • Katz (1)
  • Numis.be (1)
  • Russiancoin (3)
Германия 50 рейхспфеннигов 1935 J на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1935 J на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Германия 50 рейхспфеннигов 1935 J на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1935 J на аукционе Russiancoin - May 28, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 28 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1935 J на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1935 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1935 J на аукционе Numis.be - May 20, 2013
Продавец Numis.be
Дата 20 мая 2013
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1935 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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