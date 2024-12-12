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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1935 года E (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1935 года E - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1935 года E - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,418,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1935
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1935 года со знаком E. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 3099 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 105 EUR. Торги состоялись 24 мая 2011.

Сохранность
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  • Teutoburger (2)
  • WAG (1)
Германия 50 рейхспфеннигов 1935 E на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1935 E на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1935 E на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 50 рейхспфеннигов 1935 E на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1935 E на аукционе WAG - January 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 января 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1935 E на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

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