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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1935 года E (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1935 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1935 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,966,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1935
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1935 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4268 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 320 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Stephen Album (2)
Германия 10 рейхспфеннигов 1935 E на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 45 USD
Германия 10 рейхспфеннигов 1935 E на аукционе Russiancoin - March 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
50 ₽
Цена в валюте аукциона 50 RUB
Германия 10 рейхспфеннигов 1935 E на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1935 E на аукционе Stephen Album - December 6, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 6 декабря 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1935 E на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1935 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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