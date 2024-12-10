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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1935 года J (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1935 года J - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1935 года J - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11,438,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1935
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1935 года со знаком J. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1674 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 900 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
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  • WAG (1)
Германия 50 рейхспфеннигов 1935 J на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1935 J на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1935 J на аукционе Russiancoin - February 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1935 J на аукционе Russiancoin - February 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 50 рейхспфеннигов 1935 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1935 J на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1935 J на аукционе Möller - December 12, 2014
Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1935 J на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1935 J на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1935 J на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Германия 50 рейхспфеннигов 1935 J на аукционе Via - December 9, 2024
Продавец Via
Дата 9 декабря 2024
Сохранность UNC
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Где продать?

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