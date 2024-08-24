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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1935 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1935 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1935 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Stephen Album Rare Coins

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 35,890,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1935
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1935 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 378 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 70 USD. Торги состоялись 28 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auctiones (1)
  • Coins.ee (1)
  • Heritage (1)
  • Stephen Album (4)
Германия 10 рейхспфеннигов 1935 A на аукционе Auctiones - December 17, 2023
Продавец Auctiones
Дата 17 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 20 CHF
Германия 10 рейхспфеннигов 1935 A на аукционе Stephen Album - August 8, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 8 августа 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 USD
Германия 10 рейхспфеннигов 1935 A на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Германия 10 рейхспфеннигов 1935 A на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1935 A на аукционе Stephen Album - December 6, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 6 декабря 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Германия 10 рейхспфеннигов 1935 A на аукционе Stephen Album - June 28, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 28 июня 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Германия 10 рейхспфеннигов 1935 A на аукционе Stephen Album - March 2, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 2 марта 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Германия 10 рейхспфеннигов 1935 A на аукционе Heritage - February 14, 2010
Германия 10 рейхспфеннигов 1935 A на аукционе Heritage - February 14, 2010
Продавец Heritage
Дата 14 февраля 2010
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1935 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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