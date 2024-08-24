Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рейхспфеннигов 1935 года A (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Stephen Album Rare Coins
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 4,05 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 35,890,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 10 рейхспфеннигов
- Год 1935
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1935 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 378 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 70 USD. Торги состоялись 28 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stephen Album (4)
Продавец Stephen Album
Дата 8 августа 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 USD
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Stephen Album
Дата 6 декабря 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Продавец Stephen Album
Дата 28 июня 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Продавец Stephen Album
Дата 2 марта 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Где продать?
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