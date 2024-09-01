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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1935 года F (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1935 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1935 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,944,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1935
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1935 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики

Сохранность
  • Все фирмы
  • Höhn (1)
  • Katz (1)
Германия 10 рейхспфеннигов 1935 F на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1935 F на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1935 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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