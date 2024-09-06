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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1935 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1935 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1935 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Armin Michael Kohlross

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,00 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 35,894,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1935
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1935 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1624 проданному на аукционе ibercoin за 70 EUR. Торги состоялись 23 марта 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • ibercoin (1)
  • Russiancoin (3)
Германия 1 рейхспфенниг 1935 A на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1935 A на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1935 A на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1935 A на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR

Где продать?

Для продажи 1 рейхспфенниг 1935 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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