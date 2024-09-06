1 рейхспфенниг 1935 года A (Германия, Bеймарская республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1935 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1624 проданному на аукционе ibercoin за 70 EUR. Торги состоялись 23 марта 2022.

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