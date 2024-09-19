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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1935 года F (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1935 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1935 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,00 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,094,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1935
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1935 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1124 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 105 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
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Германия 1 рейхспфенниг 1935 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рейхспфенниг 1935 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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