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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1935 года J "Гинденбург" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1935 года J "Гинденбург" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1935 года J "Гинденбург" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 13,88 гр
  • Чистого серебра (0,4016 oz) 12,492 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,830,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1935
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1935 года "Гинденбург" со знаком J. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 671 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 6000 EUR. Торги состоялись 19 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхсмарок 1935 J "Гинденбург" на аукционе Numisbalt - November 17, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 17 ноября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Германия 5 рейхсмарок 1935 J "Гинденбург" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Германия 5 рейхсмарок 1935 J "Гинденбург" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1935 J "Гинденбург" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Германия 5 рейхсмарок 1935 J "Гинденбург" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1935 J "Гинденбург" на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1935 J "Гинденбург" на аукционе Katz - May 14, 2023
Продавец Katz
Дата 14 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1935 J "Гинденбург" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1935 J "Гинденбург" на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1935 J "Гинденбург" на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1935 J "Гинденбург" на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Продавец Денга1700
Дата 26 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1935 J "Гинденбург" на аукционе Денга1700 - January 6, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1935 J "Гинденбург" на аукционе Денга1700 - January 6, 2023
Продавец Денга1700
Дата 6 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1935 J "Гинденбург" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1935 J "Гинденбург" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1935 J "Гинденбург" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1935 J "Гинденбург" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1935 J "Гинденбург" на аукционе Rio de la Plata - December 8, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1935 J "Гинденбург" на аукционе Империя - November 7, 2020
Продавец Империя
Дата 7 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1935 J "Гинденбург" на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1935 J "Гинденбург" на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1935 J "Гинденбург" на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1935 J "Гинденбург" на аукционе Heritage - January 11, 2011
Германия 5 рейхсмарок 1935 J "Гинденбург" на аукционе Heritage - January 11, 2011
Продавец Heritage
Дата 11 января 2011
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 рейхсмарок 1935 "Гинденбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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