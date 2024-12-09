Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1935 года J "Гинденбург" (Германия, Третий рейх)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 13,88 гр
- Чистого серебра (0,4016 oz) 12,492 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,830,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1935
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1935 года "Гинденбург" со знаком J. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 671 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 6000 EUR. Торги состоялись 19 апреля 2016.
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Продавец Numisbalt
Дата 17 ноября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 26 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Денга1700
Дата 6 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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