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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1935 года E (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1935 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1935 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,00 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,351,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1935
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1935 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2462 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 300 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Frühwald (5)
  • Höhn (1)
Германия 1 рейхспфенниг 1935 E на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
341 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Германия 1 рейхспфенниг 1935 E на аукционе Frühwald - June 17, 2018
Продавец Frühwald
Дата 17 июня 2018
Сохранность VF
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1935 E на аукционе Frühwald - December 3, 2017
Продавец Frühwald
Дата 3 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1935 E на аукционе Frühwald - February 19, 2017
Продавец Frühwald
Дата 19 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1935 E на аукционе Frühwald - November 20, 2016
Продавец Frühwald
Дата 20 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1935 E на аукционе Frühwald - April 3, 2016
Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность VF
Цена

Где продать?

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