Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхспфеннигов 1935 года J (Германия, Bеймарская республика)
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 2,54 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,614,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рейхспфеннигов
- Год 1935
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1935 года со знаком J. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1205 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 55 USD. Торги состоялись 1 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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