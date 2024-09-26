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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1935 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1935 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1935 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,50 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,390,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1935
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1935 года со знаком A. Это никелевая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1661 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 140 EUR. Торги состоялись 19 июня 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • HIRSCH (1)
  • Katz (1)
  • TMAJK sro (1)
  • Zöttl (3)
Германия 50 рейхспфеннигов 1935 A на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Германия 50 рейхспфеннигов 1935 A на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 3 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1935 A на аукционе Zöttl - December 4, 2022
Продавец Zöttl
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1935 A на аукционе Zöttl - January 15, 2022
Продавец Zöttl
Дата 15 января 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1935 A на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1935 A на аукционе Zöttl - September 18, 2021
Продавец Zöttl
Дата 18 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1935 A на аукционе HIRSCH - June 19, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 19 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1935 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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