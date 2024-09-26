Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1935 года A (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,50 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,390,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1935
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1935 года со знаком A. Это никелевая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1661 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 140 EUR. Торги состоялись 19 июня 2020.
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