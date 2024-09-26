50 рейхспфеннигов 1935 года A (Германия, Bеймарская республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1935 года со знаком A. Это никелевая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1661 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 140 EUR. Торги состоялись 19 июня 2020.

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