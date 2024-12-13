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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1935 года A (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1935 года A - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1935 года A - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 75,912,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1935
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1935 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 828 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 100 EUR. Торги состоялись 21 мая 2024.

Сохранность
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  • 17 Auctions (1)
  • Grün (2)
  • Künker (1)
  • Russiancoin (1)
  • WAG (1)
Германия 50 рейхспфеннигов 1935 A на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1935 A на аукционе 17 Auctions - February 25, 2024
Германия 50 рейхспфеннигов 1935 A на аукционе 17 Auctions - February 25, 2024
Продавец 17 Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 2 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1935 A на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1935 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1935 A на аукционе WAG - May 7, 2017
Продавец WAG
Дата 7 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1935 A на аукционе Künker - October 12, 2001
Продавец Künker
Дата 12 октября 2001
Сохранность UNC
Цена
******
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