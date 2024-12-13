50 рейхспфеннигов 1935 года A (Германия, Третий рейх)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1935 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 828 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 100 EUR. Торги состоялись 21 мая 2024.

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