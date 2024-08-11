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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1935 года D (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1935 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1935 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Holger Siee

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,960,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1935
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1935 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1207 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 40 USD. Торги состоялись 1 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 рейхспфеннигов 1935 D на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Германия 10 рейхспфеннигов 1935 D на аукционе Heritage - July 19, 2012
Германия 10 рейхспфеннигов 1935 D на аукционе Heritage - July 19, 2012
Продавец Heritage
Дата 19 июля 2012
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

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