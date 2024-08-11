Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рейхспфеннигов 1935 года D (Германия, Bеймарская республика)
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1935 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1207 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 40 USD. Торги состоялись 1 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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