Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1935 года F (Германия, Третий рейх)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,061,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1935
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1935 года со знаком F. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1349 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 150 EUR. Торги состоялись 6 июля 2020.
Сохранность
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- Teutoburger (1)
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