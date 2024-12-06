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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1935 года F (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1935 года F - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1935 года F - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,061,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1935
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1935 года со знаком F. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1349 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 150 EUR. Торги состоялись 6 июля 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (3)
  • Teutoburger (1)
Германия 50 рейхспфеннигов 1935 F на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1935 F на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1935 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1935 F на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность AU
Цена
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