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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1935 года G (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1935 года G - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1935 года G - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,540,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1935
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1935 года со знаком G. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1507 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 170 EUR. Торги состоялись 10 апреля 2016.

Сохранность
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  • Teutoburger (4)
  • WAG (2)
Германия 50 рейхспфеннигов 1935 G на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1935 G на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность AU
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1935 G на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1935 G на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1935 G на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1935 G на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1935 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 50 рейхспфеннигов 1935 G на аукционе Katz - December 18, 2016
Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1935 G на аукционе WAG - April 10, 2016
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1935 G на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1935 G на аукционе Busso Peus - June 20, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 20 июня 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1935 G на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1935 G на аукционе Teutoburger - May 24, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1935 G на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1935 G на аукционе Münzen & Medaillen - November 27, 2013
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1935 G на аукционе Künker - March 14, 2003
Продавец Künker
Дата 14 марта 2003
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1935 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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