Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1935 года G (Германия, Третий рейх)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,540,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1935
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1935 года со знаком G. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1507 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 170 EUR. Торги состоялись 10 апреля 2016.
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Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
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