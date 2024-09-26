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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1935 года G (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1935 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1935 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,847,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1935
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1935 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2416 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 310 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stephen Album (1)
  • WAG (2)
Германия 10 рейхспфеннигов 1935 G на аукционе Stephen Album - April 11, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 35 USD
Германия 10 рейхспфеннигов 1935 G на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
231 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1935 G на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1935 G на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1935 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1935 G на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1935 G на аукционе Künker - October 20, 2016
Продавец Künker
Дата 20 октября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1935 G на аукционе Heritage - May 21, 2015
Германия 10 рейхспфеннигов 1935 G на аукционе Heritage - May 21, 2015
Продавец Heritage
Дата 21 мая 2015
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1935 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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