Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1935 года E (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Auktionshaus Felzmann
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,50 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 745,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1935
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1935 года со знаком E. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2016 проданному на аукционе H.D. Rauch за 120 EUR. Торги состоялись 22 марта 2013.
Сохранность
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- VL Nummus (3)
Продавец VL Nummus
Дата 12 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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