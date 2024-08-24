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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1935 года E (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1935 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1935 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,50 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 745,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1935
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1935 года со знаком E. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2016 проданному на аукционе H.D. Rauch за 120 EUR. Торги состоялись 22 марта 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Felzmann (1)
  • Grün (2)
  • Katz (3)
  • Sonntag (1)
  • VL Nummus (3)
Германия 50 рейхспфеннигов 1935 E на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность AU
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1935 E на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1935 E на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1935 E на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1935 E на аукционе VL Nummus - July 12, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 12 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1935 E на аукционе VL Nummus - February 9, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 9 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1935 E на аукционе VL Nummus - March 24, 2019
Продавец VL Nummus
Дата 24 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1935 E на аукционе Katz - June 24, 2018
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1935 E на аукционе Felzmann - August 29, 2017
Продавец Felzmann
Дата 29 августа 2017
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1935 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1935 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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