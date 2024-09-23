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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхспфеннигов 1926 года F (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1926 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1926 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2,54 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,871,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рейхспфеннигов
  • Год 1926
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1926 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2429 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 240 EUR. Торги состоялись 15 мая 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхспфеннигов 1926 F на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 5 рейхспфеннигов 1926 F на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 5 рейхспфеннигов 1926 F на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 рейхспфеннигов 1926 F на аукционе VL Nummus - March 13, 2022
Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 5 рейхспфеннигов 1926 F на аукционе Varesi - February 6, 2022
Продавец Varesi
Дата 6 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 рейхспфеннигов 1926 F на аукционе VL Nummus - April 11, 2021
Продавец VL Nummus
Дата 11 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
Германия 5 рейхспфеннигов 1926 F на аукционе Russiancoin - February 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 рейхспфеннигов 1926 F на аукционе VL Nummus - July 12, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 12 июля 2020
Сохранность VF
Цена
Германия 5 рейхспфеннигов 1926 F на аукционе VL Nummus - February 9, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 9 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
Германия 5 рейхспфеннигов 1926 F на аукционе Künker - July 17, 2019
Продавец Künker
Дата 17 июля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхспфеннигов 1926 F на аукционе VL Nummus - March 24, 2019
Продавец VL Nummus
Дата 24 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Германия 5 рейхспфеннигов 1926 F на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Германия 5 рейхспфеннигов 1926 F на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхспфеннигов 1926 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхспфеннигов 1926 F на аукционе Heritage - October 20, 2016
Германия 5 рейхспфеннигов 1926 F на аукционе Heritage - October 20, 2016
Продавец Heritage
Дата 20 октября 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 5 рейхспфеннигов 1926 F на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхспфеннигов 1926 F на аукционе Felzmann - November 6, 2013
Продавец Felzmann
Дата 6 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 рейхспфеннигов 1926 F на аукционе Heritage - June 2, 2008
Германия 5 рейхспфеннигов 1926 F на аукционе Heritage - June 2, 2008
Продавец Heritage
Дата 2 июня 2008
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рейхспфеннигов 1926 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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