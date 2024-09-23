Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхспфеннигов 1926 года F (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 2,54 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,871,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рейхспфеннигов
- Год 1926
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1926 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2429 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 240 EUR. Торги состоялись 15 мая 2018.
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Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец Künker
Дата 17 июля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 октября 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 6 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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