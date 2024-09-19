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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Германии 1926 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
2 рейхсмарки 1926 A
Средняя цена 25 $
Продажи
0 67
Аверс
Реверс
2 рейхсмарки 1926 D
Средняя цена 70 $
Продажи
0 53
Аверс
Реверс
2 рейхсмарки 1926 E
Средняя цена 75 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
2 рейхсмарки 1926 F
Средняя цена 55 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
2 рейхсмарки 1926 G
Средняя цена 80 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
2 рейхсмарки 1926 J
Средняя цена 55 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
1 рейхсмарка 1926 A
Средняя цена 25 $
Продажи
1 32
Аверс
Реверс
1 рейхсмарка 1926 D
Средняя цена 90 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 рейхсмарка 1926 E
Средняя цена 110 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 рейхсмарка 1926 F
Средняя цена 75 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
1 рейхсмарка 1926 G
Средняя цена 80 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1 рейхсмарка 1926 J
Средняя цена 140 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1926 A
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1926 G
Средняя цена 80 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
5 рейхспфеннигов 1926 A
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 рейхспфеннигов 1926 E
Средняя цена 30 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
5 рейхспфеннигов 1926 F
Средняя цена 70 $
Продажи
0 18

Памятные монеты

Аверс
Реверс
3 рейхсмарки 1926 A Любек
Средняя цена 95 $
Продажи
4 863
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