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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхспфеннигов 1926 года E (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1926 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1926 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2,54 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,990,000
  • Тираж PROOF 33

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рейхспфеннигов
  • Год 1926
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1926 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1143 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 150 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coinhouse (1)
  • Grün (1)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • Reinhard Fischer (3)
  • WAG (2)
Германия 5 рейхспфеннигов 1926 E на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Германия 5 рейхспфеннигов 1926 E на аукционе Coinhouse - June 26, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 26 июня 2022
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 5 рейхспфеннигов 1926 E на аукционе WAG - September 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 рейхспфеннигов 1926 E на аукционе WAG - April 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 5 рейхспфеннигов 1926 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 рейхспфеннигов 1926 E на аукционе Reinhard Fischer - May 23, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 23 мая 2014
Сохранность AU
Цена
Германия 5 рейхспфеннигов 1926 E на аукционе Reinhard Fischer - January 17, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 января 2014
Сохранность AU
Цена
Германия 5 рейхспфеннигов 1926 E на аукционе Reinhard Fischer - November 15, 2013
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
Германия 5 рейхспфеннигов 1926 E на аукционе Künker - March 11, 1999
Продавец Künker
Дата 11 марта 1999
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 рейхспфеннигов 1926 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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