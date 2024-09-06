Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхсмарка 1926 года F (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,5 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,045,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 1 рейхсмарка
- Год 1926
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1926 года со знаком F. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 746 проданному на аукционе GINZA COINS CO. за 260000 JPY. Торги состоялись 3 ноября 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец GINZA
Дата 3 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец WAG
Дата 7 сентября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 13 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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