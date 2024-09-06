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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхсмарка 1926 года F (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 рейхсмарка 1926 года F - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 рейхсмарка 1926 года F - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,5 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,045,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 рейхсмарка
  • Год 1926
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1926 года со знаком F. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 746 проданному на аукционе GINZA COINS CO. за 260000 JPY. Торги состоялись 3 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Германия 1 рейхсмарка 1926 F на аукционе Rio de la Plata - December 8, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 20 USD
Германия 1 рейхсмарка 1926 F на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Германия 1 рейхсмарка 1926 F на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1926 F на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1926 F на аукционе HIRSCH - February 12, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1926 F на аукционе HIRSCH - June 19, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 19 июня 2020
Сохранность AU
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1926 F на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1926 F на аукционе HIRSCH - September 27, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1926 F на аукционе HIRSCH - February 14, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 14 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1926 F на аукционе GINZA - November 3, 2018
Продавец GINZA
Дата 3 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1926 F на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1926 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1926 F на аукционе Emporium Hamburg - April 26, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1926 F на аукционе HIRSCH - February 17, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 17 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1926 F на аукционе Künker - October 22, 2015
Продавец Künker
Дата 22 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1926 F на аукционе Künker - December 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1926 F на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1926 F на аукционе WAG - September 7, 2014
Продавец WAG
Дата 7 сентября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1926 F на аукционе Künker - July 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1926 F на аукционе Künker - February 13, 2014
Продавец Künker
Дата 13 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1926 F на аукционе Felzmann - June 15, 2010
Продавец Felzmann
Дата 15 июня 2010
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рейхсмарка 1926 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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