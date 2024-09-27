Германия Период: 1871-2001 1871-2001
Монеты для обращения 1 рейхсмарка Bеймарской республики - Германия
1 рейхсмарка 1925-1927
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1925 A 34,527,000 600 0 481925 D 13,854,000 - 1 341925 E 6,460,000 - 0 401925 F 8,035,000 - 0 421925 G 4,520,000 - 0 311925 J 6,800,000 - 0 281926 A 33,555,000 - 1 321926 D 4,424,000 - 0 141926 E 3,225,000 31 0 91926 F 3,045,000 - 0 221926 G 3,410,000 - 0 121926 J 1,290,000 - 0 471927 A 364,000 - 1 671927 F 1,959,000 - 0 461927 J 2,451,000 - 0 46
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