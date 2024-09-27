Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхсмарка 1925 года A (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,5 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 34,527,000
- Тираж PROOF 600
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 1 рейхсмарка
- Год 1925
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1925 года со знаком A. Это серебряная монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2432 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 475 EUR. Торги состоялись 9 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 декабря 2022
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 декабря 2021
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Где продать?
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