1 рейхсмарка 1925 года A (Германия, Bеймарская республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1925 года со знаком A. Это серебряная монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2432 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 475 EUR. Торги состоялись 9 марта 2022.

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