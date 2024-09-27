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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхсмарка 1925 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 рейхсмарка 1925 года A - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 рейхсмарка 1925 года A - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,5 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 34,527,000
  • Тираж PROOF 600

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 рейхсмарка
  • Год 1925
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1925 года со знаком A. Это серебряная монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2432 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 475 EUR. Торги состоялись 9 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 рейхсмарка 1925 A на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Германия 1 рейхсмарка 1925 A на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Германия 1 рейхсмарка 1925 A на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Германия 1 рейхсмарка 1925 A на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Германия 1 рейхсмарка 1925 A на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1925 A на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Германия 1 рейхсмарка 1925 A на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 A на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 A на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Германия 1 рейхсмарка 1925 A на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1925 A на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Германия 1 рейхсмарка 1925 A на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 A на аукционе Heritage - December 8, 2022
Продавец Heritage
Дата 8 декабря 2022
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 A на аукционе Rio de la Plata - December 8, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 A на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Германия 1 рейхсмарка 1925 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 A на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность PROOF
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Германия 1 рейхсмарка 1925 A на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 A на аукционе Heritage - December 16, 2021
Продавец Heritage
Дата 16 декабря 2021
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 A на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 A на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 A на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 A на аукционе Stack's - October 13, 2021
Германия 1 рейхсмарка 1925 A на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 A на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1925 A на аукционе Stephen Album - April 12, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 12 апреля 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рейхсмарка 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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