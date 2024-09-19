Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхсмарка 1926 года D (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,5 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,424,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 1 рейхсмарка
- Год 1926
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1926 года со знаком D. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2669 проданному на аукционе Katz Auction за 1550 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Grün (5)
- Heritage (1)
- Höhn (1)
- Katz (1)
- Künker (3)
- Möller (1)
- Rio de la Plata (1)
- Stack's (1)
Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность PF66 PCGS
Цена
460 $
Цена в валюте аукциона 460 USD
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 рейхсмарка 1926 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск