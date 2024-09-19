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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхсмарка 1926 года D (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 рейхсмарка 1926 года D - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 рейхсмарка 1926 года D - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,5 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,424,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 рейхсмарка
  • Год 1926
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1926 года со знаком D. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2669 проданному на аукционе Katz Auction за 1550 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Германия 1 рейхсмарка 1926 D на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1926 D на аукционе Stack's - January 16, 2024
Германия 1 рейхсмарка 1926 D на аукционе Stack's - January 16, 2024
Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность PF66 PCGS
Цена
460 $
Цена в валюте аукциона 460 USD
Германия 1 рейхсмарка 1926 D на аукционе Rio de la Plata - December 8, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 16 USD
Германия 1 рейхсмарка 1926 D на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1926 D на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1926 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1926 D на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1926 D на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1926 D на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1926 D на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1926 D на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1926 D на аукционе Künker - September 29, 2011
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1926 D на аукционе Künker - October 6, 2008
Продавец Künker
Дата 6 октября 2008
Сохранность AU
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1926 D на аукционе Heritage - January 8, 2007
Германия 1 рейхсмарка 1926 D на аукционе Heritage - January 8, 2007
Продавец Heritage
Дата 8 января 2007
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рейхсмарка 1926 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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