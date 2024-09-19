1 рейхсмарка 1927 года A (Германия, Bеймарская республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1927 года со знаком A. Это серебряная монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5537 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 22 июня 2004.

Сохранность UNC (5) AU (15) XF (23) VF (23) F (1) Сохранность (слабы) MS65 (2) MS64 (1) MS63 (1) AU58 (1) AU55 (2) XF45 (2) Сервис NGC (7) PCGS (1) ANACS (1)

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