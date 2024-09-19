Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхсмарка 1927 года A (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,5 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 364,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 1 рейхсмарка
- Год 1927
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (67) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1927 года со знаком A. Это серебряная монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5537 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 22 июня 2004.
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 26 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 июля 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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