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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхсмарка 1927 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 рейхсмарка 1927 года A - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 рейхсмарка 1927 года A - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,5 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 364,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 рейхсмарка
  • Год 1927
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (67) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1927 года со знаком A. Это серебряная монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5537 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 22 июня 2004.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 рейхсмарка 1927 A на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
357 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Германия 1 рейхсмарка 1927 A на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
486 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Германия 1 рейхсмарка 1927 A на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1927 A на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1927 A на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 24, 2023
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1927 A на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 24, 2023
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1927 A на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1927 A на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1927 A на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1927 A на аукционе Felzmann - June 29, 2022
Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1927 A на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность XF
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Германия 1 рейхсмарка 1927 A на аукционе Soler y Llach - February 24, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1927 A на аукционе Dorotheum - November 26, 2021
Продавец Dorotheum
Дата 26 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1927 A на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1927 A на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1927 A на аукционе WAG - March 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 марта 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1927 A на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1927 A на аукционе Niemczyk - December 14, 2020
Германия 1 рейхсмарка 1927 A на аукционе Niemczyk - December 14, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1927 A на аукционе Gärtner - October 12, 2020
Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1927 A на аукционе Heritage - July 23, 2020
Германия 1 рейхсмарка 1927 A на аукционе Heritage - July 23, 2020
Продавец Heritage
Дата 23 июля 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1927 A на аукционе Heritage - July 2, 2020
Германия 1 рейхсмарка 1927 A на аукционе Heritage - July 2, 2020
Продавец Heritage
Дата 2 июля 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где купить?
Германия 1 рейхсмарка 1927 A на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 1 рейхсмарка 1927 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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