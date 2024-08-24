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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Германии 1927 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
5 рейхсмарок 1927 A Дуб
Средняя цена 170 $
Продажи
2 659
Аверс
Реверс
5 рейхсмарок 1927 D Дуб
Средняя цена 190 $
Продажи
3 212
Аверс
Реверс
5 рейхсмарок 1927 E Дуб
Средняя цена 320 $
Продажи
1 143
Аверс
Реверс
5 рейхсмарок 1927 F Дуб
Средняя цена 270 $
Продажи
0 157
Аверс
Реверс
5 рейхсмарок 1927 G Дуб
Средняя цена 200 $
Продажи
0 118
Аверс
Реверс
5 рейхсмарок 1927 J Дуб
Средняя цена 120 $
Продажи
0 88
Аверс
Реверс
2 рейхсмарки 1927 A
Средняя цена 60 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
2 рейхсмарки 1927 D
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
2 рейхсмарки 1927 E
Средняя цена 230 $
Продажи
0 69
Аверс
Реверс
2 рейхсмарки 1927 F
Средняя цена 230 $
Продажи
0 68
Аверс
Реверс
2 рейхсмарки 1927 J
Средняя цена 260 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
1 рейхсмарка 1927 A
Средняя цена 490 $
Продажи
1 67
Аверс
Реверс
1 рейхсмарка 1927 F
Средняя цена 120 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
1 рейхсмарка 1927 J
Средняя цена 90 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1927 A
Средняя цена 4 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1927 D
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1927 E
Средняя цена 60 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1927 F
Средняя цена 430 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1927 G
Средняя цена 20 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1927 J
Средняя цена 360 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1927 A
Средняя цена 50 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1927 D
Средняя цена 110 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1927 E
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1927 F
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1927 G
Средняя цена
Продажи
0 0

Памятные монеты

Аверс
Реверс
5 рейхсмарок 1927 A Бремерхафен
Средняя цена 390 $
Продажи
2 1124
Аверс
Реверс
5 рейхсмарок 1927 F Тюбингенский университет
Средняя цена 350 $
Продажи
5 1305
Аверс
Реверс
3 рейхсмарки 1927 A Бремерхафен
Средняя цена 160 $
Продажи
6 1308
Аверс
Реверс
3 рейхсмарки 1927 A Нордхаузен
Средняя цена 130 $
Продажи
7 1143
Аверс
Реверс
3 рейхсмарки 1927 A Марбургский университет
Средняя цена 110 $
Продажи
6 1189
Аверс
Реверс
3 рейхсмарки 1927 F Тюбингенский университет
Средняя цена 260 $
Продажи
4 1240
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