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Монеты Германии 1927 года
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Монеты для обращения
5 рейхсмарок 1927 A Дуб
Средняя цена
170 $
Продажи
2
659
5 рейхсмарок 1927 D Дуб
Средняя цена
190 $
Продажи
3
212
5 рейхсмарок 1927 E Дуб
Средняя цена
320 $
Продажи
1
143
5 рейхсмарок 1927 F Дуб
Средняя цена
270 $
Продажи
0
157
5 рейхсмарок 1927 G Дуб
Средняя цена
200 $
Продажи
0
118
5 рейхсмарок 1927 J Дуб
Средняя цена
120 $
Продажи
0
88
2 рейхсмарки 1927 A
Средняя цена
60 $
Продажи
0
19
2 рейхсмарки 1927 D
Средняя цена
2200 $
Продажи
0
32
2 рейхсмарки 1927 E
Средняя цена
230 $
Продажи
0
69
2 рейхсмарки 1927 F
Средняя цена
230 $
Продажи
0
68
2 рейхсмарки 1927 J
Средняя цена
260 $
Продажи
0
40
1 рейхсмарка 1927 A
Средняя цена
490 $
Продажи
1
67
1 рейхсмарка 1927 F
Средняя цена
120 $
Продажи
0
46
1 рейхсмарка 1927 J
Средняя цена
90 $
Продажи
0
46
50 рейхспфеннигов 1927 A
Средняя цена
4 $
Продажи
0
37
50 рейхспфеннигов 1927 D
Средняя цена
—
Продажи
0
3
50 рейхспфеннигов 1927 E
Средняя цена
60 $
Продажи
0
6
50 рейхспфеннигов 1927 F
Средняя цена
430 $
Продажи
0
12
50 рейхспфеннигов 1927 G
Средняя цена
20 $
Продажи
0
8
50 рейхспфеннигов 1927 J
Средняя цена
360 $
Продажи
0
10
1 рейхспфенниг 1927 A
Средняя цена
50 $
Продажи
0
1
1 рейхспфенниг 1927 D
Средняя цена
110 $
Продажи
0
3
1 рейхспфенниг 1927 E
Средняя цена
—
Продажи
0
2
1 рейхспфенниг 1927 F
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 рейхспфенниг 1927 G
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Памятные монеты
5 рейхсмарок 1927 A Бремерхафен
Средняя цена
390 $
Продажи
2
1124
5 рейхсмарок 1927 F Тюбингенский университет
Средняя цена
350 $
Продажи
5
1305
3 рейхсмарки 1927 A Бремерхафен
Средняя цена
160 $
Продажи
6
1308
3 рейхсмарки 1927 A Нордхаузен
Средняя цена
130 $
Продажи
7
1143
3 рейхсмарки 1927 A Марбургский университет
Средняя цена
110 $
Продажи
6
1189
3 рейхсмарки 1927 F Тюбингенский университет
Средняя цена
260 $
Продажи
4
1240
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Германия
Период
1871-2001
Германская Империя
1871-1918
Bеймарская республика
1919-1933
ГДР
1948-1990
ФРГ
1948-2001
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