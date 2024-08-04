Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1927 года J (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,50 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,056,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1927
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1927 года со знаком J. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2792 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 750 EUR. Торги состоялись 19 ноября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Künker (1)
- Möller (1)
- Rhenumis (1)
- Russiancoin (5)
- TMAJK sro (1)
- WAG (1)
Продавец Künker
Дата 27 июля 2017
Сохранность PF66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 50 рейхспфеннигов 1927 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск