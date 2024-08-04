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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1927 года J (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1927 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1927 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,50 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,056,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1927
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1927 года со знаком J. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2792 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 750 EUR. Торги состоялись 19 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Russiancoin (5)
  • TMAJK sro (1)
  • WAG (1)
Германия 50 рейхспфеннигов 1927 J на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1927 J на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Германия 50 рейхспфеннигов 1927 J на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 2 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1927 J на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1927 J на аукционе Rhenumis - September 13, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 13 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1927 J на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1927 J на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1927 J на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1927 J на аукционе Künker - July 27, 2017
Продавец Künker
Дата 27 июля 2017
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1927 J на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1927 J на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1927 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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