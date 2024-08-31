Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1927 года G (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,50 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,756,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1927
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1927 года со знаком G. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2914 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 230 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2017.
Сохранность
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- Stare Monety (1)
- WAG (1)
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 380 RUB
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 4 августа 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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