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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1927 года G (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1927 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1927 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,50 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,756,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1927
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1927 года со знаком G. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2914 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 230 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Chaponnière (1)
  • Grün (2)
  • InAsta (1)
  • Russiancoin (2)
  • Stare Monety (1)
  • WAG (1)
Германия 50 рейхспфеннигов 1927 G на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Германия 50 рейхспфеннигов 1927 G на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 20 PLN
Германия 50 рейхспфеннигов 1927 G на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 380 RUB
Германия 50 рейхспфеннигов 1927 G на аукционе Russiancoin - December 23, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 23 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1927 G на аукционе InAsta - July 2, 2020
Продавец InAsta
Дата 2 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1927 G на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1927 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1927 G на аукционе WAG - August 4, 2013
Продавец WAG
Дата 4 августа 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1927 G на аукционе Chaponnière - November 29, 2012
Продавец Chaponnière
Дата 29 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1927 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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