Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1927 года E (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,50 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,070,000
- Тираж PROOF 23
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1927
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1927 года со знаком E. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2432 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 750 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
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- Russiancoin (1)
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 240 RUB
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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