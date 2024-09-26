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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1927 года D (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1927 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1927 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,50 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,228,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1927
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1927 года со знаком D. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1217 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 130 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • InAsta (1)
  • Stare Monety (1)
Германия 50 рейхспфеннигов 1927 D на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Германия 50 рейхспфеннигов 1927 D на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1927 D на аукционе InAsta - July 2, 2020
Продавец InAsta
Дата 2 июля 2020
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1927 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR

Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1927 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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