Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1927 года F "Дуб" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 25 гр
- Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 700,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1927
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (157) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1927 года "Дуб" со знаком F. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1729 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1850 EUR. Торги состоялись 2 октября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
177 $
Цена в валюте аукциона 28000 JPY
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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