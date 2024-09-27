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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1927 года F "Дуб" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1927 года F "Дуб" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1927 года F "Дуб" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 25 гр
  • Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 700,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1927
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (157) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1927 года "Дуб" со знаком F. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1729 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1850 EUR. Торги состоялись 2 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхсмарок 1927 F "Дуб" на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
177 $
Цена в валюте аукциона 28000 JPY
Германия 5 рейхсмарок 1927 F "Дуб" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1927 F "Дуб" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1927 F "Дуб" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1927 F "Дуб" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1927 F "Дуб" на аукционе Künker - November 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1927 F "Дуб" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1927 F "Дуб" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1927 F "Дуб" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1927 F "Дуб" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1927 F "Дуб" на аукционе Frankfurter - November 3, 2023
Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1927 F "Дуб" на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
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Германия 5 рейхсмарок 1927 F "Дуб" на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1927 F "Дуб" на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1927 F "Дуб" на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1927 F "Дуб" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1927 F "Дуб" на аукционе Sonntag - November 29, 2022
Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1927 F "Дуб" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1927 F "Дуб" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1927 F "Дуб" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1927 F "Дуб" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рейхсмарок 1927 "Дуб" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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