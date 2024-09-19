2 рейхсмарки 1927 года A (Германия, Bеймарская республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1927 года со знаком A. Это серебряная монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1686 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 200 EUR. Торги состоялись 10 декабря 2023.

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