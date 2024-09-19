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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхсмарки 1927 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 2 рейхсмарки 1927 года A - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 2 рейхсмарки 1927 года A - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,399,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 2 рейхсмарки
  • Год 1927
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1927 года со знаком A. Это серебряная монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1686 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 200 EUR. Торги состоялись 10 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Германия 2 рейхсмарки 1927 A на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
215 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец WCN
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1927 A на аукционе Rio de la Plata - December 8, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1927 A на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1927 A на аукционе Universum Coins GmbH - June 30, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1927 A на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1927 A на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1927 A на аукционе VL Nummus - April 11, 2021
Продавец VL Nummus
Дата 11 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1927 A на аукционе Александр - February 12, 2020
Германия 2 рейхсмарки 1927 A на аукционе Александр - February 12, 2020
Продавец Александр
Дата 12 февраля 2020
Сохранность XF40
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1927 A на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1927 A на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1927 A на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1927 A на аукционе Heritage - February 1, 2018
Германия 2 рейхсмарки 1927 A на аукционе Heritage - February 1, 2018
Продавец Heritage
Дата 1 февраля 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1927 A на аукционе Reinhard Fischer - September 15, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1927 A на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1927 A на аукционе WAG - January 24, 2016
Продавец WAG
Дата 24 января 2016
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1927 A на аукционе WAG - September 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1927 A на аукционе Künker - March 27, 2015
Продавец Künker
Дата 27 марта 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 рейхсмарки 1927 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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