Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхсмарки 1927 года A (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,399,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 2 рейхсмарки
- Год 1927
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1927 года со знаком A. Это серебряная монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1686 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 200 EUR. Торги состоялись 10 декабря 2023.
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Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 11 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 12 февраля 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 февраля 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 24 января 2016
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Где продать?
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