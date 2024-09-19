Германия Период: 1871-2001 1871-2001
Монеты для обращения 2 рейхсмарки Bеймарской республики - Германия
2 рейхсмарки 1925-1931
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1925 A 16,145,000 - 0 821925 D 2,272,000 - 0 131925 E 1,971,000 101 0 301925 F 2,414,000 - 0 341925 G 929,000 - 0 201926 A 31,645,000 - 0 671926 D 11,322,000 - 0 531926 E 5,107,000 30 0 291926 F 7,115,000 - 0 231926 G 5,171,000 - 0 351926 J 5,305,000 - 0 351927 A 6,399,000 - 0 191927 D 466,000 - 0 321927 E 373,000 53 0 691927 F 502,000 - 0 681927 J 540,000 - 0 401931 D 2,109,000 - 0 371931 E 1,118,000 - 0 191931 F 1,505,000 - 0 621931 G 915,000 - 0 511931 J 1,226,000 - 1 42
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