Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты для обращения 2 рейхсмарки Bеймарской республики - Германия

type-coin
type-coin

2 рейхсмарки 1925-1931

Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1925 A 16,145,000 - 0 821925 D 2,272,000 - 0 131925 E 1,971,000 101 0 301925 F 2,414,000 - 0 341925 G 929,000 - 0 201926 A 31,645,000 - 0 671926 D 11,322,000 - 0 531926 E 5,107,000 30 0 291926 F 7,115,000 - 0 231926 G 5,171,000 - 0 351926 J 5,305,000 - 0 351927 A 6,399,000 - 0 191927 D 466,000 - 0 321927 E 373,000 53 0 691927 F 502,000 - 0 681927 J 540,000 - 0 401931 D 2,109,000 - 0 371931 E 1,118,000 - 0 191931 F 1,505,000 - 0 621931 G 915,000 - 0 511931 J 1,226,000 - 1 42
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Bеймарской республики Все немецкие монеты немецкие монеты номиналом 2 рейхсмарки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Категория
Год
Поиск