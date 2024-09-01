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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхсмарки 1931 года E (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 2 рейхсмарки 1931 года E - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 2 рейхсмарки 1931 года E - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,118,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 2 рейхсмарки
  • Год 1931
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1931 года со знаком E. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2425 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 165 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 рейхсмарки 1931 E на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Германия 2 рейхсмарки 1931 E на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Германия 2 рейхсмарки 1931 E на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Германия 2 рейхсмарки 1931 E на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 E на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Германия 2 рейхсмарки 1931 E на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1931 E на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 E на аукционе Rauch - July 18, 2021
Продавец Rauch
Дата 18 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 E на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 E на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 E на аукционе Heritage - March 24, 2019
Германия 2 рейхсмарки 1931 E на аукционе Heritage - March 24, 2019
Продавец Heritage
Дата 24 марта 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 E на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность AU
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Германия 2 рейхсмарки 1931 E на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 E на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 E на аукционе WAG - June 14, 2015
Продавец WAG
Дата 14 июня 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 E на аукционе Künker - March 14, 2001
Продавец Künker
Дата 14 марта 2001
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 E на аукционе Künker - March 14, 2001
Продавец Künker
Дата 14 марта 2001
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 E на аукционе Künker - June 18, 2000
Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 E на аукционе Künker - September 30, 1999
Продавец Künker
Дата 30 сентября 1999
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 рейхсмарки 1931 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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