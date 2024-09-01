Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхсмарки 1931 года E (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,118,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 2 рейхсмарки
- Год 1931
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1931 года со знаком E. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2425 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 165 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 24 марта 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2001
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2001
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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