Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхсмарки 1931 года G (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 915,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 2 рейхсмарки
- Год 1931
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1931 года со знаком G. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 5394 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 600 EUR. Торги состоялись 17 июня 2003.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Holmasto
Дата 12 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 апреля 2020
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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