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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхсмарки 1931 года G (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 2 рейхсмарки 1931 года G - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 2 рейхсмарки 1931 года G - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 915,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 2 рейхсмарки
  • Год 1931
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1931 года со знаком G. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 5394 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 600 EUR. Торги состоялись 17 июня 2003.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 рейхсмарки 1931 G на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 2 рейхсмарки 1931 G на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Германия 2 рейхсмарки 1931 G на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1931 G на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
165 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Германия 2 рейхсмарки 1931 G на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 G на аукционе Holmasto - October 15, 2022
Продавец Holmasto
Дата 15 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1931 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 19, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 G на аукционе Künker - December 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 G на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 G на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 G на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 G на аукционе Holmasto - December 12, 2020
Продавец Holmasto
Дата 12 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 G на аукционе Stack's - October 21, 2020
Германия 2 рейхсмарки 1931 G на аукционе Stack's - October 21, 2020
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность PF61 NGC
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1931 G на аукционе Heritage - April 30, 2020
Германия 2 рейхсмарки 1931 G на аукционе Heritage - April 30, 2020
Продавец Heritage
Дата 30 апреля 2020
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 G на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 G на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 G на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 G на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 G на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 G на аукционе Emporium Hamburg - December 9, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 G на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 G на аукционе Stack's - August 20, 2018
Германия 2 рейхсмарки 1931 G на аукционе Stack's - August 20, 2018
Продавец Stack's
Дата 20 августа 2018
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 рейхсмарки 1931 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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