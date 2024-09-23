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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхсмарки 1926 года E (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 2 рейхсмарки 1926 года E - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 2 рейхсмарки 1926 года E - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,107,000
  • Тираж PROOF 30

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 2 рейхсмарки
  • Год 1926
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1926 года со знаком E. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2467 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 900 EUR. Торги состоялись 15 мая 2018.

Сохранность
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  • WAG (1)
Германия 2 рейхсмарки 1926 E на аукционе Niemczyk - June 24, 2024
Германия 2 рейхсмарки 1926 E на аукционе Niemczyk - June 24, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Германия 2 рейхсмарки 1926 E на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Германия 2 рейхсмарки 1926 E на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 270 PLN
Германия 2 рейхсмарки 1926 E на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 E на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 E на аукционе Coinhouse - March 27, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 E на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 E на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 E на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 E на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 E на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 E на аукционе VL Nummus - March 11, 2018
Продавец VL Nummus
Дата 11 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 E на аукционе VL Nummus - November 5, 2017
Продавец VL Nummus
Дата 5 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1926 E на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 E на аукционе VL Nummus - October 30, 2016
Продавец VL Nummus
Дата 30 октября 2016
Сохранность VF
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1926 E на аукционе Reinhard Fischer - September 16, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1926 E на аукционе Reinhard Fischer - July 16, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 июля 2016
Сохранность AU
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1926 E на аукционе Reinhard Fischer - May 27, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 27 мая 2016
Сохранность AU
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1926 E на аукционе Frühwald - April 3, 2016
Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 E на аукционе VL Nummus - February 14, 2016
Продавец VL Nummus
Дата 14 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1926 E на аукционе Frühwald - December 13, 2015
Продавец Frühwald
Дата 13 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1926 E на аукционе VL Nummus - November 22, 2015
Продавец VL Nummus
Дата 22 ноября 2015
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 2 рейхсмарки 1926 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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