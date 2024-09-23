Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхсмарки 1926 года E (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,107,000
- Тираж PROOF 30
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 2 рейхсмарки
- Год 1926
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1926 года со знаком E. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2467 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 900 EUR. Торги состоялись 15 мая 2018.
Сохранность
- Все фирмы
- Coinhouse (1)
- Frühwald (3)
- Gorny & Mosch (2)
- Grün (3)
- Höhn (3)
- Künker (2)
- Niemczyk (2)
- Numisbalt (1)
- Reinhard Fischer (3)
- Rhenumis (1)
- Sonntag (1)
- VL Nummus (6)
- WAG (1)
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coinhouse
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец VL Nummus
Дата 11 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 2 рейхсмарки 1926 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск